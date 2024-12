Accident de la route à Saint-Jean-du-Cardonnay : trois blessés, dont un en urgence absolue

Ce mardi matin, vers 9 h 45, un accident de la route s'est produit sur la Route du Havre à Saint-Jean-du-Cardonnay, en Seine-Maritime, impliquant deux voitures de tourisme.



À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dénombré trois victimes. Le conducteur de l’une des voitures, un homme de 35 ans, était incarcéré dans son véhicule. Après avoir été désincarcéré, il a été pris en charge par une équipe du SMUR et transporté en urgence absolue au CHU de Rouen.



Dans l’autre voiture, un couple de quinquagénaires blessés légèrement a également été évacué vers le CHU.



L’intervention des secours qui a mobilisé 16 sapeurs-pompiers et cinq engins s’est terminée en fin de matinée, mais la route reste fermée pour permettre son nettoyage et l’enlèvement des véhicules. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l’accident.