Abordage au large de Fécamp : un navire de pêche secouru après une voie d’eau


Au large de Fécamp (Seine-Maritime) un abordage entre deux navires de pêche a mobilisé d’importants moyens de secours lundi 5 janvier en début de soirée.



Mardi 6 Janvier 2026 - 17:29


Photo : préfecture maritime
Photo : préfecture maritime
Après la réception d’un appel VHF signalant une collision, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a rapidement engagé un hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé au Touquet ainsi qu’un canot tout-temps de la SNSM de Fécamp. Le navire abordé faisait face à une voie d’eau difficilement maîtrisable à l’avant bâbord, explique la préfecture maritime.

Les six marins sains et saufs

Trois des six marins ont été hélitreuillés puis transbordés sur l’autre navire, pendant que l’équipage restant tentait de contenir la voie d’eau à l’aide de motopompes. Deux sauveteurs de la SNSM ont ensuite été déposés à bord pour une assistance médicale auprès de marins incommodés par les fumées. Après avis du Samu de coordination maritime médicale, aucune évacuation n’a été jugée nécessaire.

La décision a finalement été prise de faire rallier le navire accidenté au port de Fécamp afin de le mettre à l’abri. À l’arrivée, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour maîtriser la voie d’eau et prendre en charge l’équipage.




