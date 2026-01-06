Abordage au large de Fécamp : un navire de pêche secouru après une voie d’eau

Après la réception d’un appel VHF signalant une collision, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a rapidement engagé un hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé au Touquet ainsi qu’un canot tout-temps de la SNSM de Fécamp. Le navire abordé faisait face à une voie d’eau difficilement maîtrisable à l’avant bâbord, explique la préfecture maritime.
Les six marins sains et saufs
Trois des six marins ont été hélitreuillés puis transbordés sur l’autre navire, pendant que l’équipage restant tentait de contenir la voie d’eau à l’aide de motopompes. Deux sauveteurs de la SNSM ont ensuite été déposés à bord pour une assistance médicale auprès de marins incommodés par les fumées. Après avis du Samu de coordination maritime médicale, aucune évacuation n’a été jugée nécessaire.
La décision a finalement été prise de faire rallier le navire accidenté au port de Fécamp afin de le mettre à l’abri. À l’arrivée, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour maîtriser la voie d’eau et prendre en charge l’équipage.
La décision a finalement été prise de faire rallier le navire accidenté au port de Fécamp afin de le mettre à l’abri. À l’arrivée, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour maîtriser la voie d’eau et prendre en charge l’équipage.
Les autres infos du jour
-
Vigilance neige-verglas : nouvelles restrictions de circulation dans l’Eure
-
Neige et verglas : restrictions de circulation renforcées et écoles ouvertes ce mercredi en Seine-Maritime
-
Grand-Quevilly : une femme en détresse secourue sur un pont surplombant la Sud 3
-
En Seine-Maritime, un parieur décroche plus de 200 000 € au Quinté+ à Rouen