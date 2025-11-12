A13 : collision entre deux poids lourds à Incarville (Eure), un blessé léger et trafic très perturbé

La circulation est très difficile ce mercredi matin sur l’autoroute A13, dans le sens Rouen vers Paris, à hauteur d’Incarville (Eure), après une collision entre deux poids lourds, dont un camion-citerne transportant du bitume. Contrairement aux premières informations, aucun autre véhicule n'est impliqué dans cet accident, confirme le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Eure.



Les secours ont été alertés à 8h44. Quinze sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Selon les premiers éléments, un camion a été percuté par l'arrière par un autre poids-lourd conduit par un homme de 25 ans qui a été blessé lègèrement dans le choc. Ce dernier a été transporté en urgence relative vers l'hôpital local de Louviers. Le second conducteur est indemne.