À Vernon, dans l’Eure, une femme de 83 ans meurt dans l’incendie de son pavillon

Une octogénaire a perdu la vie dans l’incendie de son pavillon, rue du Chant-des-Oiseaux à Vernon. Les pompiers n’ont pas réussi à la réanimer.



Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus en milieu d’après-midi aujourd’hui dimanche pour un feu d’habitation qui s’était rapidement propagé dans un pavillon. À l’intérieur, une femme de 83 ans a été retrouvée inconsciente dans le salon, en arrêt cardio-respiratoire.



Les soldats du feu ont pratiqué un massage cardiaque et tenté une réanimation sur place, sans succès.

Le feu serait parti de la cuisine Selon les premières constatations, l’incendie a pris naissance dans la cuisine, totalement ravagée. La piste accidentelle est privilégiée à ce stade des investigations des services de police.



En tout, vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre et sécuriser les abords de l’habitation. Une enquête devra préciser les circonstances exactes du départ de feu.





