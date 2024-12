À Rouen, les cambrioleurs présumés d’un bar à chicha interpellés en flagrant délit

À l’arrivée des policiers, deux individus, dont la présence suspecte avait été signalée à proximité d’un bar à chicha – l’un faisait le guet tandis que l’autre se trouvait à l’intérieur –, ont pris la fuite à pied. Ils ont été rapidement repérés grâce aux caméras de vidéosurveillance, à l’angle des rues d’Amiens et des Faulx.



Le plus jeune, âgé de 18 ans et domicilié à Canteleu, a été appréhendé sans tarder. Son complice, un Rouennais de 20 ans, a été interpellé peu après, rue Bourg-l’Abbé, près de l’hôtel de ville. Il portait un sac transparent contenant des billets de banque.



Tous deux ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.