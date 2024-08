A Evreux, une maison mitoyenne en proie aux flammes : une femme gravement brûlée

À l'arrivée des secours, les quatre occupants de l'habitation étaient sortis, mais une femme de 44 ans, présentant des brûlures graves au visage et membres supérieurs, a dû être prise en charge et médicalisée sur place par le SMUR. Elle a été transportée, en urgence absolue, au centre hospitalier Eure -Seine.



Le feu a été éteint à l'aide d'une lance à incendie. Les seize sapeurs-pompiers engagés ont procédé ensuite au dégarnissage et à la ventilation de la maison rendue totalement inhabitable en l'état. Les sinistrés ont été relogés dans leur famille.