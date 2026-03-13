​Le Havre : un piéton grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture

L’intervention des sapeurs-pompiers a été déclenchée à 20 h 37 par un appel sur le 18. À leur arrivée sur les lieux, les secours ont découvert un jeune homme, grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture.
Transporté en urgence absolue à l’hôpital
Après un premier bilan sur place, la victime a été prise en charge et évacuée médicalisée en urgence absolue vers l’hôpital Jacques-Monod de Montivilliers.
Au total, deux engins et six sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les circonstances exactes de l’accident restent à préciser. Une enquête est ouverte par les services de police, chargés des constatations d’usage.
Au total, deux engins et six sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les circonstances exactes de l’accident restent à préciser. Une enquête est ouverte par les services de police, chargés des constatations d’usage.