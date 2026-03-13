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​Le Havre : un piéton grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture

SEINE-MARITIME



Vendredi 13 Mars 2026 - 21:46



Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi soir au Havre. Un piéton de 21 ans a été renversé par un véhicule léger sur le cour de la République, près de l’hôtel de ville.



Le jeune homme, en urgence absolue, a été évacué vers l’hôpital de Montivilliers - illustration
Le jeune homme, en urgence absolue, a été évacué vers l’hôpital de Montivilliers - illustration
L’intervention des sapeurs-pompiers a été déclenchée à 20 h 37 par un appel sur le 18. À leur arrivée sur les lieux, les secours ont découvert un jeune homme, grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture.

Transporté en urgence absolue à l’hôpital

Après un premier bilan sur place, la victime a été prise en charge et évacuée médicalisée en urgence absolue vers l’hôpital Jacques-Monod de Montivilliers.

Au total, deux engins et six sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les circonstances exactes de l’accident restent à préciser. Une enquête est ouverte par les services de police, chargés des constatations d’usage.

 



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