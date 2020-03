Yvelines : une employée de mairie accusée d’escroqueries envers des personnes vulnérables

Les premières investigations font apparaître, dans un premier temps, qu’un homme de 97 ans s’est fait dérober sa carte bancaire et son code secret à l’accueil de la mairie et que des achats frauduleux ont été effectués.



L’enquête permet d’établir qu’une autre personne âgée (88 ans) a remis une enveloppe contenant 400 euros à une employée de la mairie. Il s’avère également que l’octogénaire a déposé plainte en novembre 2019 pour des vols et usages frauduleux de sa carte bancaire.



L’exploitation des images de vidéosurveillance de l’accueil de l’hôtel de ville va permettre d’établir que les deux victimes ont eu affaire à la même employée.