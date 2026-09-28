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Yvelines : trois cambrioleurs interpellés à Houilles, le portefeuille de la victime retrouvé


Publié le Lundi 28 Septembre 2026 à 09:58

Des bruits dans son pavillon ont conduit un habitant de Houilles (Yvelines) à appeler la police. Trois suspects, dont deux mineurs, ont été interpellés.



L'attention de la victime a été attirée par un bruiitb suspect dans son habitation - Illustration © Adobe Stock
L'attention de la victime a été attirée par un bruiitb suspect dans son habitation - Illustration © Adobe Stock
Un habitant de l’avenue du Maréchal-Foch, à Houilles, a composé le 17 hier dimanche peu avant 6h30 après avoir entendu du bruit dans son pavillon. Il a mis en fuite deux individus.

Une patrouille dépêchée sur place a interpellé un premier suspect. Celui-ci avait sur lui  le portefeuille de la victime.

Deux autres suspects interpellés

Les policiers ont entrepris des recherches dans les environs et ont localisé deux autres individus correspondant au signalement fourni par l’occupant du pavillon. Ils ont été appréhendés à leur tour. 

Les trois suspects, agés de 21, 17 et 16 ans, ont été placés en garde à vue pour vol par effraction. 


Tags : cambriolage, Houilles, Yvelines

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