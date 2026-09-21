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Refus d'obtempérer aux Mureaux : sans permis et sous stupéfiants, sa voiture refuse de redémarrer


Publié le Lundi 21 Septembre 2026 à 14:42

Un conducteur de 19 ans a été interpellé dimanche soir aux Mureaux (Yvelines), après un refus d’obtempérer. Sa fuite s’est achevée chemin de Meulan, où sa voiture s’est immobilisée.



Illustration © Pexels
Illustration © Pexels
Une Renault Clio déjà repérée la veille pour un refus d’obtempérer a de nouveau attiré l’attention des policiers, dimanche 20 septembre, vers 19 h 45, à hauteur d'un arrêt de bus dans le quartier de la Vigne Blanche, aux Mureaux. Les fonctionnaires ont voulu contrôler le véhicule, mais son conducteur a accéléré, sans tenir compte de leur présence.

Les policiers ont suivi la Clio sans la perdre de vue. En s’engageant dans le chemin de Meulan, le fuyard a perdu le contrôle de sa voiture en voulant éviter un autre véhicule. La Renault a alors calé avant de s’immobiliser sur le bas-côté.

La voiture refuse de redémarrer

Le véhicule s’est alors mis en sécurité, empêchant tout redémarrage. Le conducteur a été interpellé sans opposer de résistance. Aucun blessé n’est à déplorer.

Âgé de 19 ans, le jeune homme n’était pas titulaire du permis de conduire et conduisait sous l’emprise de produits stupéfiants. Il a été interpellé et placé en garde à vue.
 


Tags : enquête, faits divers, Les Mureaux, police, Yvelines

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