Refus d'obtempérer aux Mureaux : sans permis et sous stupéfiants, sa voiture refuse de redémarrer

Une Renault Clio déjà repérée la veille pour un refus d’obtempérer a de nouveau attiré l’attention des policiers, dimanche 20 septembre, vers 19 h 45, à hauteur d'un arrêt de bus dans le quartier de la Vigne Blanche, aux Mureaux. Les fonctionnaires ont voulu contrôler le véhicule, mais son conducteur a accéléré, sans tenir compte de leur présence.
Les policiers ont suivi la Clio sans la perdre de vue. En s’engageant dans le chemin de Meulan, le fuyard a perdu le contrôle de sa voiture en voulant éviter un autre véhicule. La Renault a alors calé avant de s’immobiliser sur le bas-côté.
Les policiers ont suivi la Clio sans la perdre de vue. En s’engageant dans le chemin de Meulan, le fuyard a perdu le contrôle de sa voiture en voulant éviter un autre véhicule. La Renault a alors calé avant de s’immobiliser sur le bas-côté.
La voiture refuse de redémarrer
Le véhicule s’est alors mis en sécurité, empêchant tout redémarrage. Le conducteur a été interpellé sans opposer de résistance. Aucun blessé n’est à déplorer.
Âgé de 19 ans, le jeune homme n’était pas titulaire du permis de conduire et conduisait sous l’emprise de produits stupéfiants. Il a été interpellé et placé en garde à vue.
Âgé de 19 ans, le jeune homme n’était pas titulaire du permis de conduire et conduisait sous l’emprise de produits stupéfiants. Il a été interpellé et placé en garde à vue.