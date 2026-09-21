Refus d'obtempérer aux Mureaux : sans permis et sous stupéfiants, sa voiture refuse de redémarrer

Publié le Lundi 21 Septembre 2026 à 14:42

Un conducteur de 19 ans a été interpellé dimanche soir aux Mureaux (Yvelines), après un refus d’obtempérer. Sa fuite s’est achevée chemin de Meulan, où sa voiture s’est immobilisée.