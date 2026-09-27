Mareil-Marly : mis en fuite par l’alarme, deux ados interpellés après une tentative de cambriolage

L’alarme du pavillon a fait échouer la tentative. Samedi 26 septembre, vers 17 h 10, une femme a signalé avoir aperçu deux individus qui tentaient de pénétrer dans une maison, rue des Closeaux, à Mareil-Marly.



Mais le déclenchement de l’alarme du pavillon a immédiatement provoqué la fuite des deux suspects avant l’arrivée d’une patrouille de police.



Grâce à la description précise fournie par ce témoin, les policiers ont engagé des recherches dans le secteur et retrouvé les deux adolescents, âgés de 15 et 16 ans. Ils ont été interpellés sans incident pour tentative de vol par effraction.

