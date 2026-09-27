L'essentiel de l'actualité
L'essentiel de l'actualité et des faits divers
  
InfoNormandie | L'actualité en temps réel
Facebook
Instagram
Twitter
Newsletter

Mareil-Marly : mis en fuite par l’alarme, deux ados interpellés après une tentative de cambriolage


Publié le Dimanche 27 Septembre 2026 à 10:04

Deux adolescents de 15 et 16 ans ont été interpellés samedi à Mareil-Marly (Yvelines), après une tentative d’intrusion dans un pavillon. Le témoignage d’une voisine a permis d’orienter les recherches des policiers.



Deux jeunes soupçonnés de la tentative de cambriolage ont été interpellés - illustration Adobe stock
Deux jeunes soupçonnés de la tentative de cambriolage ont été interpellés - illustration Adobe stock
L’alarme du pavillon a fait échouer la tentative. Samedi 26 septembre, vers 17 h 10, une femme a signalé avoir aperçu deux individus qui tentaient de pénétrer dans une maison, rue des Closeaux, à Mareil-Marly.

Mais le déclenchement de l’alarme du pavillon a immédiatement provoqué la fuite des deux suspects avant l’arrivée d’une patrouille de police.

Grâce à  la description précise fournie par ce témoin, les policiers ont engagé des recherches dans le secteur et retrouvé les deux adolescents, âgés de 15 et 16 ans. Ils ont été interpellés sans incident pour tentative de vol par effraction.
 


Tags : faits divers, Mareil-Marly, Yvelines

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
En continu

Mareil-Marly : mis en fuite par l’alarme, deux ados interpellés après une tentative de cambriolage

27/09/2026

Refus d'obtempérer aux Mureaux : sans permis et sous stupéfiants, sa voiture refuse de redémarrer

21/09/2026

Hardricourt : deux hommes interpellés près d’une résidence secondaire cambriolée

19/09/2026

Yvelines : repéré par son écusson, un gendarme hors service agressé aux Mureaux

19/09/2026

Louveciennes : alerté d’une intrusion chez lui, il prévient la police, deux adolescents interpellés

14/09/2026
Afficher plus d'articles

La météo près de chez vous

Prévisions en France et en Europe

Données météo © OpenWeather — actualisées toutes les 15 minutes
Infos les + lues

Yvelines. Elle refuse de s’arrêter et percute une voiture de police à Montigny-le-Bretonneux

Yvelines. Au volant d’une voiture volée, il est rattrapé par la BAC avec 34 000 € et de la drogue

Cigarettes, ecstasy et psychotropes saisis chez un trafiquant à Mantes-la-Jolie

A Saint-Germain-en-Laye, les témoins d'un vol avec violences rattrapent l'adolescent

Louveciennes : alerté d’une intrusion chez lui, il prévient la police, deux adolescents interpellés

La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags