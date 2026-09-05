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Yvelines. Elle refuse de s’arrêter et percute une voiture de police à Montigny-le-Bretonneux


Publié le Samedi 5 Septembre 2026 à 15:33

Une automobiliste a été arrêtée après un refus d’obtempérer suivie d’une course-poursuite qui s’est achevée à Montigny-le-Bretonneux. Dans sa fuite, elle a endommagé un véhicule de police.



La conductrice a refusé d'obtempérer au contrôle de police - Illustration
La conductrice a refusé d'obtempérer au contrôle de police - Illustration
Ce samedi en fin de nuit, vers 4 h 40, les policiers ont tenté d’intercepter une voiture circulant en faisant des zigzag sur la route de Versailles, à Louveciennes (Yvelines). La conductrice a cependant refusé de s’arrêter.

Prise en chasse, elle a poursuivi sa route jusqu’à Montigny-le-Bretonneux, où son véhicule a percuté une voiture de police entre l’avenue de la Source et le quartier du Manet. Le rétroviseur du véhicule administratif a été cassé et sa carrosserie éraflée.

Interpellée sans incident

La fuite a pris fin allée de l’Orge, toujours à Montigny-le-Bretonneux. La conductrice, âgée de 26 ans et domiciliée dans la commune, a été interpellée sans incident puis conduite au commissariat de Saint-Germain-en-Laye.


Tags : faits divers, Montigny-le-Bretonneux, police, refus d'obtempérer, Yvelines

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