Yvelines. Elle refuse de s’arrêter et percute une voiture de police à Montigny-le-Bretonneux

Ce samedi en fin de nuit, vers 4 h 40, les policiers ont tenté d’intercepter une voiture circulant en faisant des zigzag sur la route de Versailles, à Louveciennes (Yvelines). La conductrice a cependant refusé de s’arrêter.
Prise en chasse, elle a poursuivi sa route jusqu’à Montigny-le-Bretonneux, où son véhicule a percuté une voiture de police entre l’avenue de la Source et le quartier du Manet. Le rétroviseur du véhicule administratif a été cassé et sa carrosserie éraflée.
Prise en chasse, elle a poursuivi sa route jusqu’à Montigny-le-Bretonneux, où son véhicule a percuté une voiture de police entre l’avenue de la Source et le quartier du Manet. Le rétroviseur du véhicule administratif a été cassé et sa carrosserie éraflée.
Interpellée sans incident
La fuite a pris fin allée de l’Orge, toujours à Montigny-le-Bretonneux. La conductrice, âgée de 26 ans et domiciliée dans la commune, a été interpellée sans incident puis conduite au commissariat de Saint-Germain-en-Laye.