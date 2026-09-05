Yvelines. Elle refuse de s’arrêter et percute une voiture de police à Montigny-le-Bretonneux

Publié le Samedi 5 Septembre 2026 à 15:33

Une automobiliste a été arrêtée après un refus d’obtempérer suivie d’une course-poursuite qui s’est achevée à Montigny-le-Bretonneux. Dans sa fuite, elle a endommagé un véhicule de police.