A Saint-Germain-en-Laye, les témoins d'un vol avec violences rattrapent l'adolescent

La victime, une femme de 55 ans, se trouvait avenue des Loges, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), lorsqu’un individu lui a arraché son téléphone des mains, ce samedi vers 15 heures. L’auteur a immédiatement pris la fuite en courant.



Des témoins se sont alors lancés à sa poursuite. Ils sont parvenus à le rattraper et à le retenir jusqu’à l'arrivée d'une patrouille de police.