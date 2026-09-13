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A Saint-Germain-en-Laye, les témoins d'un vol avec violences rattrapent l'adolescent


Publié le Dimanche 13 Septembre 2026 à 10:03

Un jeune de 17 ans a été interpellé ce samedi en milieu d'après-midi après avoir arraché le téléphone portable d’une passante avenue des Loges.



L'auteur du vol avec violences a été placé en garde à vue au commissariat de la rue de Pontoise - Illustration © Google Maps
L'auteur du vol avec violences a été placé en garde à vue au commissariat de la rue de Pontoise - Illustration © Google Maps
La victime, une femme de 55 ans, se trouvait avenue des Loges, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), lorsqu’un individu lui a arraché son téléphone des mains, ce samedi vers 15 heures. L’auteur a immédiatement pris la fuite en courant.

Des témoins se sont alors lancés à sa poursuite. Ils sont parvenus à le rattraper et à le retenir jusqu’à l'arrivée d'une patrouille de police.

La victime dépose plainte

Le suspect, âgé de 17 ans, a été interpellé pour vol avec violences et placé en garde à vue. La quinquagénaire s’est rendue au commissariat de Saint-Germain-en-Laye afin de déposer plainte.
 


Tags : enquête, faits divers, police, Saint-Germain-en-Laye, Yvelines

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