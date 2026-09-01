Cigarettes, ecstasy et psychotropes saisis chez un trafiquant à Mantes-la-Jolie

Entendu avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, l’homme de 32 ans a reconnu acheter des cartons de cigarettes pour 7 000 euros avant de revendre les paquets entre 8 et 9 euros sur le marché du Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie. Il a toutefois tenté de minimiser l’ampleur du trafic.



Le suspect est également revenu sur ses premières déclarations concernant les stupéfiants. Il a affirmé avoir acheté les cachets d’ecstasy à Barbès, à Paris, pour 500 euros et soutenu qu’ils étaient destinés à sa consommation personnelle. Il faisait par ailleurs l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).



Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, le trentenaire a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention. La justice a également prononcé une interdiction définitive du territoire français, la confiscation des 586,80 euros et une amende douanière de 39 725 euros.