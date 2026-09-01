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Cigarettes, ecstasy et psychotropes saisis chez un trafiquant à Mantes-la-Jolie


Publié le Mardi 1 Septembre 2026 à 18:11

Plus de 2 000 paquets de cigarettes, destinés à, être revendus sur le marché du Val-Fourré, 638 cachets d’ecstasy et un millier de médicaments psychotropes ont été saisis lors d’une opération douanière. Un Mantais de 32 ans a été condamné à dix-huit mois de prison ferme.



Le mis en cause a reconnu acheter des cartons de cigarettes pour 7 000 euros avant de revendre les paquets entre 8 et 9 euros sur le marché du Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie - Illustration © Google Maps
Le mis en cause a reconnu acheter des cartons de cigarettes pour 7 000 euros avant de revendre les paquets entre 8 et 9 euros sur le marché du Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie - Illustration © Google Maps
Une livraison surveillée dans un centre de fret du Coudray-Montceaux, dans l’Essonne, a permis aux douaniers d’intercepter un colis de 21,240 kg de cigarettes destiné à un homme domicilié à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Les vérifications ont révélé que le suspect avait déjà réceptionné onze envois similaires depuis le 14 janvier 2026.

La perquisition de son domicile a conduit à la découverte d’un second colis. Au total, les enquêteurs ont saisi 2 029 paquets de cigarettes, mais aussi 638 comprimés d’ecstasy, environ un millier de médicaments psychotropes et 586,80 euros en espèces.

Des cigarettes revendues au marché du Val-Fourré

Entendu avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, l’homme de 32 ans a reconnu acheter des cartons de cigarettes pour 7 000 euros avant de revendre les paquets entre 8 et 9 euros sur le marché du Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie. Il a toutefois tenté de minimiser l’ampleur du trafic.

Le suspect est également revenu sur ses premières déclarations concernant les stupéfiants. Il a affirmé avoir acheté les cachets d’ecstasy à Barbès, à Paris, pour 500 euros et soutenu qu’ils étaient destinés à sa consommation personnelle. Il faisait par ailleurs l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, le trentenaire a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention. La justice a également prononcé une interdiction définitive du territoire français, la confiscation des 586,80 euros et une amende douanière de 39 725 euros.


Tags : cigarettes, enquête, faits divers, Mantes-la-Jolie, police, stupéfiants, trafic, Val-Fourré, Yvelines

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