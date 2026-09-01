Cigarettes, ecstasy et psychotropes saisis chez un trafiquant à Mantes-la-Jolie

Le mis en cause a reconnu acheter des cartons de cigarettes pour 7 000 euros avant de revendre les paquets entre 8 et 9 euros sur le marché du Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie - Illustration © Google Maps
Une livraison surveillée dans un centre de fret du Coudray-Montceaux, dans l’Essonne, a permis aux douaniers d’intercepter un colis de 21,240 kg de cigarettes destiné à un homme domicilié à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Les vérifications ont révélé que le suspect avait déjà réceptionné onze envois similaires depuis le 14 janvier 2026.
La perquisition de son domicile a conduit à la découverte d’un second colis. Au total, les enquêteurs ont saisi 2 029 paquets de cigarettes, mais aussi 638 comprimés d’ecstasy, environ un millier de médicaments psychotropes et 586,80 euros en espèces.
La perquisition de son domicile a conduit à la découverte d’un second colis. Au total, les enquêteurs ont saisi 2 029 paquets de cigarettes, mais aussi 638 comprimés d’ecstasy, environ un millier de médicaments psychotropes et 586,80 euros en espèces.
Des cigarettes revendues au marché du Val-Fourré
Entendu avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, l’homme de 32 ans a reconnu acheter des cartons de cigarettes pour 7 000 euros avant de revendre les paquets entre 8 et 9 euros sur le marché du Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie. Il a toutefois tenté de minimiser l’ampleur du trafic.
Le suspect est également revenu sur ses premières déclarations concernant les stupéfiants. Il a affirmé avoir acheté les cachets d’ecstasy à Barbès, à Paris, pour 500 euros et soutenu qu’ils étaient destinés à sa consommation personnelle. Il faisait par ailleurs l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, le trentenaire a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention. La justice a également prononcé une interdiction définitive du territoire français, la confiscation des 586,80 euros et une amende douanière de 39 725 euros.
Le suspect est également revenu sur ses premières déclarations concernant les stupéfiants. Il a affirmé avoir acheté les cachets d’ecstasy à Barbès, à Paris, pour 500 euros et soutenu qu’ils étaient destinés à sa consommation personnelle. Il faisait par ailleurs l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, le trentenaire a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention. La justice a également prononcé une interdiction définitive du territoire français, la confiscation des 586,80 euros et une amende douanière de 39 725 euros.