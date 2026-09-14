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Louveciennes : alerté d’une intrusion chez lui, il prévient la police, deux adolescents interpellés


Publié le Lundi 14 Septembre 2026 à 09:20

Deux adolescents de 14 ans ont été arrêtés ce dimanche après une tentative de cambriolage dans un pavillon de Louveciennes (Yvelines). Leur fuite avait été signalée par un voisin.



Illustration Adobe stock
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Le propriétaire d’un pavillon a reçu, vers 15h35, une alerte sur son téléphone lui signalant une intrusion dans son pavillon, rue du Parc-de-Marly. Il a immédiatement contacté les services de police, via le 17.

Sur place, les fonctionnaires ont recueilli le témoignage d’un voisin. Celui-ci leur a indiqué la direction prise par les suspects et fourni une description précise des deux fuyards.

Les policiers ont engagé des recherches dans le secteur et rapidement repéré deux individus correspondant au signalement. Les deux suspects, âgés de 14 ans, ont été interpellés puis placés en garde à vue.
 



Tags : cambriolage, enquête, faits divers, Louveciennes, police, Yvelines

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