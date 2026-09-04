Yvelines. Au volant d’une voiture volée, il est rattrapé par la BAC avec 34 000 € et de la drogue

Publié le Vendredi 4 Septembre 2026 à 18:16

Contrôlé après une course-poursuite sur la D983, un homme de 43 ans transportait plus de 34 000 euros en espèces ainsi que de la cocaïne et de l’ecstasy. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme.