Yvelines. Au volant d’une voiture volée, il est rattrapé par la BAC avec 34 000 € et de la drogue

Les policiers ont pris en chjasse la voiture volée après le refus d'obtempérer de son conducteur - Illustration
Une Peugeot 2008 circulant à vie allure a attiré l’attention d’un équipage de la brigade anticriminalité du commissariat de Mantes-la-Jolie mercredi 2 septembre vers 3 h 45, sur la D983. Sommé de s’arrêter, le conducteur a refusé d’obtempérer et poursuivi sa route.
Sa fuite s’est achevée dans une impasse, après avoir percuté une voiture en stationnement. L’homme a alors abandonné le véhicule avant de tenter de semer les policiers à pied. Rapidement rattrapé, il a été interpellé et placé en garde à vue.
Sa fuite s’est achevée dans une impasse, après avoir percuté une voiture en stationnement. L’homme a alors abandonné le véhicule avant de tenter de semer les policiers à pied. Rapidement rattrapé, il a été interpellé et placé en garde à vue.
Cocaïne, ecstasy et 34 280 euros en liquide
Les vérifications ont révélé que la Peugeot avait été volée le 18 mars précédent à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le conducteur, âgé de 43 ans et domicilié à La Rochelle, ne possédait par ailleurs aucun permis de conduire.
Lors de sa fouille, les policiers ont découvert 34 280 euros en espèces, 31 grammes de cocaïne, 25 grammes d’ecstasy et 2 grammes d’herbe de cannabis. Déjà connu pour plusieurs affaires liées aux stupéfiants, le quadragénaire a reconnu les faits pendant son audition.
Il a expliqué qu’il devait assurer une livraison pour le compte d’un réseau, sans toutefois donner davantage d’informations sur celui-ci. Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Les 34 280 euros saisis ont également été confisqués.
Lors de sa fouille, les policiers ont découvert 34 280 euros en espèces, 31 grammes de cocaïne, 25 grammes d’ecstasy et 2 grammes d’herbe de cannabis. Déjà connu pour plusieurs affaires liées aux stupéfiants, le quadragénaire a reconnu les faits pendant son audition.
Il a expliqué qu’il devait assurer une livraison pour le compte d’un réseau, sans toutefois donner davantage d’informations sur celui-ci. Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Les 34 280 euros saisis ont également été confisqués.