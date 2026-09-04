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Yvelines. Au volant d’une voiture volée, il est rattrapé par la BAC avec 34 000 € et de la drogue


Publié le Vendredi 4 Septembre 2026 à 18:16

Contrôlé après une course-poursuite sur la D983, un homme de 43 ans transportait plus de 34 000 euros en espèces ainsi que de la cocaïne et de l’ecstasy. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme.



Les policiers ont pris en chjasse la voiture volée après le refus d'obtempérer de son conducteur - Illustration
Les policiers ont pris en chjasse la voiture volée après le refus d'obtempérer de son conducteur - Illustration
Une Peugeot 2008 circulant à vie allure a attiré l’attention d’un équipage de la brigade anticriminalité du commissariat de Mantes-la-Jolie mercredi 2 septembre vers 3 h 45, sur la D983. Sommé de s’arrêter, le conducteur a refusé d’obtempérer et poursuivi sa route.

Sa fuite s’est achevée dans une impasse, après avoir percuté une voiture en stationnement. L’homme a alors abandonné le véhicule avant de tenter de semer les policiers à pied. Rapidement rattrapé, il a été interpellé et placé en garde à vue.

Cocaïne, ecstasy et 34 280 euros en liquide

Les vérifications ont révélé que la Peugeot avait été volée le 18 mars précédent à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le conducteur, âgé de 43 ans et domicilié à La Rochelle, ne possédait par ailleurs aucun permis de conduire.

Lors de sa fouille, les policiers ont découvert 34 280 euros en espèces, 31 grammes de cocaïne, 25 grammes d’ecstasy et 2 grammes d’herbe de cannabis. Déjà connu pour plusieurs affaires liées aux stupéfiants, le quadragénaire a reconnu les faits pendant son audition.

Il a expliqué qu’il devait assurer une livraison pour le compte d’un réseau, sans toutefois donner davantage d’informations sur celui-ci. Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Les 34 280 euros saisis ont également été confisqués.


Tags : course-pôursuite, drogue, enquête, faits divers, Mantes-la-Jolie, police, refus d'obtempérer, Yvelines

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