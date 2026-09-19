Yvelines : repéré par son écusson, un gendarme hors service agressé aux Mureaux

Le gendarme est parvenu à prendre la fuite et s’est rendu au commissariat pour déposer plainte. Les policiers ont ensuite interpellé deux hommes correspondant au signalement qu’il avait fourni.



Âgés de 21 et 22 ans, les deux suspects sont déjà connus des services de police. Ils ont été placés en garde à vue pour violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique. Aucun renseignement n’a été communiqué sur d’éventuelles blessures de la victime ni sur les suites de la procédure.