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Yvelines : repéré par son écusson, un gendarme hors service agressé aux Mureaux


Publié le Samedi 19 Septembre 2026 à 10:01

Un gendarme hors service a été agressé vendredi sur le parking des Bougimonts, aux Mureaux (Yvelines). Deux suspects de 21 et 22 ans ont été interpellés.



Illustration © infonormandie
Illustration © infonormandie
Un écusson de gendarmerie collé sur son sac à dos aurait déclenché l’agression. Vendredi, vers 16 h 45, un gendarme hors service a été pris à partie par deux individus sur le parking des Bougimonts, derrière le garage Midas, aux Mureaux, selon les éléments rapportés par la police.

Après avoir repéré l’écusson, les deux agresseurs auraient donné des coups de pied dans son sac. Lorsque le gendarme s’est retourné, ils auraient alors tenté de l’étrangler.

La victime se réfugie au commissariat

Le gendarme est parvenu à prendre la fuite et s’est rendu au commissariat pour déposer plainte. Les policiers ont ensuite interpellé deux hommes correspondant au signalement qu’il avait fourni.

Âgés de 21 et 22 ans, les deux suspects sont déjà connus des services de police. Ils ont été placés en garde à vue pour violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique.  Aucun renseignement n’a été communiqué sur d’éventuelles blessures de la victime ni sur les suites de la procédure.


Tags : enquête, faits divers, gendarme, Les Mureaux, police, Yvelines

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