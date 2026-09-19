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Hardricourt : deux hommes interpellés près d’une résidence secondaire cambriolée


Publié le Samedi 19 Septembre 2026 à 11:24

Deux hommes de 22 et 32 ans ont été interpellés vendredi à Hardricourt (Yvelines). Ils étaient en possession de gants et de pieds-de-biche dans un cabas.



Les deux suspects étaient en possession d'un pied de biche et de gants lors de leur interpellation - Illustration © Adobe Stock
Les deux suspects étaient en possession d'un pied de biche et de gants lors de leur interpellation - Illustration © Adobe Stock
La découverte a éveillé les soupçons des policiers. Vendredi, vers 15 h 25, deux hommes ont été interpellés rue du Gibet, à Hardricourt, après avoir été trouvés en possession de gants et de pieds-de-biche rangés dans un cabas.

À proximité, une résidence secondaire présentait des traces d’effraction, selon les éléments communiqués par la police.

Deux suspects âgés de 22 et 32 ans

Les deux hommes, âgés de 22 et 32 ans, sont soupçonnés d’être impliqués dans ce cambriolage. Aucun détail n’a été communiqué sur un éventuel préjudice ni sur les suites de leur interpellation.


Tags : cambriolage, enquête, faits divers, Hardricpourt, police, Yvelines

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