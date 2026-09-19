Hardricourt : deux hommes interpellés près d’une résidence secondaire cambriolée

La découverte a éveillé les soupçons des policiers. Vendredi, vers 15 h 25, deux hommes ont été interpellés rue du Gibet, à Hardricourt, après avoir été trouvés en possession de gants et de pieds-de-biche rangés dans un cabas.



À proximité, une résidence secondaire présentait des traces d’effraction, selon les éléments communiqués par la police.