Yvelines : l’homme alcoolisé blesse un client du bar avec une batte de baseball, à Versailles

Un homme armé d’une batte de baseball s’en est pris sans raison à des clients d’un bar, rue St Symphorien à Versailles (Yvelines).



Les faits se sont produits hier, mardi, vers 18 heures. L’homme, alcoolisé, a frappé avec son bâton un client du débit de boisson lui occasionnant une plaie ouverte au milieu du visage et une seconde plaie à la main.



L’agresseur a fini par s’enfuir. Il a été rattrapé et interpellé par un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) et placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme.