Yvelines. Une femme de 90 ans agressée violemment à son domicile par deux voleurs à Sartrouville

Une enquête a été ouverte pour « vol avec violences sur personne vulnérable avec usage d’une fausse qualité », indique-t-on de source policière.



Comme il est d'usage, des investigations de police technique et scientifique ont été effectuées sur le lieu de l'agression qui permettront peut-être de relever des traces et indices (empreintes génétiques). Enquête de voisinage et exploitation des caméras de vidéo-surveillance devraient également apporter de précieux renseignements aux policiers.