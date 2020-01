Un homme de 96 ans victime d’un vol par ruse chez lui à Versailles (Yvelines)

Un faux agent des eaux et un faux policier ont encore fait une victime dans les Yvelines. Ce mercredi vers13 heures, rue Saint Honoré à Versailles (Yvelines) deux inconnus se sont présentés au domicile d’une personne âgée de 96 ans, le premier disant être agent des eaux, le second policier.



Sous un prétexte fallacieux, les deux usurpateurs sont parvenus à se faire ouvrir la porte par le vieil homme qui les a fait entrer. Ce n’est qu’après leur départ que le nonagénaire s’est rendu compte qu’ils lui avaient dérobé des bijoux et 400 euros en numéraire.



Les policiers sont allés sur place pour prendre la déposition de la victime et procéder à des investigations de police technique.