Yvelines. Deux interpellations aux Mureaux et Aubergenville après des tirs de mortier sur la police

Des policiers ont été visés par des tirs de mortier d’artifice aux Mureaux et à Aubergenville (Yvelines). Il n’y a pas eu de blessé et deux individus ont été arrêtés.



Mardi vers 21h15, un équipage de brigade spécialisée de terrain (BST, de passage rue Jean-Jacques Rousseau, aux Mureaux, ont essuyé un tir de mortier. Le projectile n’a pas atteint les fonctionnaires qui ont répliqué en faisant usage de leur armement collectif.



L’un des auteurs, poursuivi par les forces de l’ordre, a été interpellé et placé en garde à vue. Il s’agit d’un homme de 20 ans demeurant la commune voisine de Meulan.