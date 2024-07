Yvelines. Feux de poubelles et tirs de mortiers : quatre jeunes interpellés à Poissy et Sartrouville

Au milieu de la nuit, plusieurs patrouilles ont été amenées à intervenir à Sartrouville, pour des feux de poubelles sur la voie publique, dans le secteur de l'avenue du Général de Gaulle. Lors de son passage, un véhicule banalisé de la BAC (brigade anticriminalité), a été visé par des tirs de mortiers d'artifice. Les policiers ont dû répliquer avec leur armement collectif pour disperser les assaillants.



Un dispositif policier a été alors mis en place et a permis l’interpellation de deux adolescents de 16 et 17 ans. Ces derniers ont été placés en garde à vue.



Bilan : pas de blessé, deux poubelles détruites, et un mortier d'artifice récupéré pour les besoins de l'enquête.