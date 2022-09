Yvelines. Un restaurant ravagé par le feu à Orgeval : les sapeurs-pompiers engagés avec de gros moyens

Un violent incendie a ravagé ce dimanche soir le restaurant L'Idéal des Gourmets, situé près du magasin Conforama en bordure de la route de Quarante Sous et de l'autoroute A13 à Orgeval (Yvelines). Des moyens importants (plus de 70 sapeurs-pompiers et une trentaine d'engins) sont actuellement déployés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis78).



D'autres commerces seraient impactés par l'incendie.



On ignore pour le moment s'il y a des victimes (notre confrère 78Actu évoque le chiffre de trois blessés dont un grave) et l'origine du départ de feu.



Le Sdis78 ainsi que le maire d'Orgeval, Hervé Charnallet, qui s'est rendu sur place, demandent aux habitants d'éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations de secours.



Les fumées sont visibles de l’autoroute A13 toute proche.