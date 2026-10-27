Yvelines. Trois cambrioleurs interpellés en flagrant délit à Verneuil-sur-Seine et au Vésinet

Légende : A Verneuil-sur-Seine comme au Vésinet, les camnbrioleurs ont été interpellés en flagrant délit - © Adobe Stock
Les policiers des Yvelines ont mis en échec trois cambrioleurs, qui ont été interpellés en flagrant délit, au cours de ces dernières heures. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.
À Verneuil-sur-Seine, lundi vers 10h10, le centre de supervision urbain (CSU) a signalé à la police la présence de deux individus qui venaient d’escalader le mur d’enceinte d’une propriété. Rapidement dépêchées sur place, les forces de l'ordre ont interpellé les deux suspects, âgés de 16 et 17 ans.
À Verneuil-sur-Seine, lundi vers 10h10, le centre de supervision urbain (CSU) a signalé à la police la présence de deux individus qui venaient d’escalader le mur d’enceinte d’une propriété. Rapidement dépêchées sur place, les forces de l'ordre ont interpellé les deux suspects, âgés de 16 et 17 ans.
Surpris dans un pavillon avec des bouteilles d’alcool
Au Vésinet, ce mardi vers 5h45, le propriétaire d’un pavillon en cours de rénovation a aperçu un individu à l’intérieur de son habitation alors qu’il passait devant.
Alertés, les policiers sont intervenus et ont interpellé un homme de 31 ans, en possession d’un outil de chantier. Lors du contrôle, ils ont également découvert plusieurs bouteilles d’alcool sur lui.
Les suites judiciaires de ces deux affaires n’ont pas été précisées.
Alertés, les policiers sont intervenus et ont interpellé un homme de 31 ans, en possession d’un outil de chantier. Lors du contrôle, ils ont également découvert plusieurs bouteilles d’alcool sur lui.
Les suites judiciaires de ces deux affaires n’ont pas été précisées.