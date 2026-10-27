Yvelines. Trois cambrioleurs interpellés en flagrant délit à Verneuil-sur-Seine et au Vésinet

Les policiers des Yvelines ont mis en échec trois cambrioleurs, qui ont été interpellés en flagrant délit, au cours de ces dernières heures. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.



À Verneuil-sur-Seine, lundi vers 10h10, le centre de supervision urbain (CSU) a signalé à la police la présence de deux individus qui venaient d’escalader le mur d’enceinte d’une propriété. Rapidement dépêchées sur place, les forces de l'ordre ont interpellé les deux suspects, âgés de 16 et 17 ans.