Versailles : il tente de forcer une voiture de police, puis de mordre un policier

Publié le Mardi 20 Octobre 2026 à 09:37

Un homme de 24 ans a été interpellé lundi midi près de la gare Versailles-Rive-Droite, dans les Yvelines. Il est soupçonné d’avoir tenté de forcer une portière du véhicule des policiers.