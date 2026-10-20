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Versailles : il tente de forcer une voiture de police, puis de mordre un policier


Publié le Mardi 20 Octobre 2026 à 09:37

Un homme de 24 ans a été interpellé lundi midi près de la gare Versailles-Rive-Droite, dans les Yvelines. Il est soupçonné d’avoir tenté de forcer une portière du véhicule des policiers.



Versailles : il tente de forcer une voiture de police, puis de mordre un policier
Légende : L'auteur des faits a été interpellé par la patrouille et placé en garde à vue - Illustration 

Les policiers terminaient une mission de sécurisation à la gare Versailles-Rive-Droite lorsqu’ils ont surpris un homme qui tentait de forcer une portière de leur véhicule. Les faits se sont produits hier, lundi 19 octobre, vers 12h25.

Les fonctionnaires ont procédé à son interpellation. Selon les éléments relatés par la police, le suspect, âgé de 24 ans, a alors tenté de mordre l’un d’eux.

Interpellé pour tentative de dégradations et violences

L’homme a été interpellé pour tentative de dégradations volontaires de biens publics et violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été placé en garde à vue au commissariat central de Versailles.
 


Tags : Versailles, Yvelines

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