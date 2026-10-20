Versailles : il tente de forcer une voiture de police, puis de mordre un policier

Légende : L'auteur des faits a été interpellé par la patrouille et placé en garde à vue - Illustration
Les policiers terminaient une mission de sécurisation à la gare Versailles-Rive-Droite lorsqu’ils ont surpris un homme qui tentait de forcer une portière de leur véhicule. Les faits se sont produits hier, lundi 19 octobre, vers 12h25.
Les fonctionnaires ont procédé à son interpellation. Selon les éléments relatés par la police, le suspect, âgé de 24 ans, a alors tenté de mordre l’un d’eux.
Les fonctionnaires ont procédé à son interpellation. Selon les éléments relatés par la police, le suspect, âgé de 24 ans, a alors tenté de mordre l’un d’eux.
Interpellé pour tentative de dégradations et violences
L’homme a été interpellé pour tentative de dégradations volontaires de biens publics et violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été placé en garde à vue au commissariat central de Versailles.