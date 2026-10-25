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Yvelines : deux adolescents de 16 ans interpellés après une tentative de cambriolage à L’Étang-la-Ville


Publié le Dimanche 25 Octobre 2026 à 10:43

Deux mineurs de 16 ans ont été interpellés samedi en fin d’après-midi à L’Étang-la-Ville (Yvelines), après une tentative de cambriolage dans une habitation.



Les deux adolescents, arrêtés par la police, sont soupçonnés d’être les auteurs de la tentative de cambriolage - illustration DGPN
Les deux adolescents, arrêtés par la police, sont soupçonnés d’être les auteurs de la tentative de cambriolage - illustration DGPN
Les faits se sont déroulés vers 17 h 30, rue des Sablons. Un témoin a appelé police secours (17) pour signaler deux individus prenant la fuite à pied après avoir tenté de pénétrer par effraction dans une habitation.

Rapidement envoyée sur place, une patrouille de police a repéré puis interpellé deux adolescents de 16 ans correspondant au signalement.
 

​Une porte d’entrée forcée

Les constatations réalisées sur les lieux ont confirmé que la porte d’entrée avait été forcée. Aucun vol n’a toutefois été constaté précise une source policière.

Les deux mineurs sont soupçonnés d’être impliqués dans cette tentative de cambriolage


Tags : l’Étang-la-Ville, Yvelines

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