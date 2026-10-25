Yvelines : deux adolescents de 16 ans interpellés après une tentative de cambriolage à L’Étang-la-Ville

Les deux adolescents, arrêtés par la police, sont soupçonnés d’être les auteurs de la tentative de cambriolage - illustration DGPN
Les faits se sont déroulés vers 17 h 30, rue des Sablons. Un témoin a appelé police secours (17) pour signaler deux individus prenant la fuite à pied après avoir tenté de pénétrer par effraction dans une habitation.
Rapidement envoyée sur place, une patrouille de police a repéré puis interpellé deux adolescents de 16 ans correspondant au signalement.
Rapidement envoyée sur place, une patrouille de police a repéré puis interpellé deux adolescents de 16 ans correspondant au signalement.
Une porte d’entrée forcée
Les constatations réalisées sur les lieux ont confirmé que la porte d’entrée avait été forcée. Aucun vol n’a toutefois été constaté précise une source policière.
Les deux mineurs sont soupçonnés d’être impliqués dans cette tentative de cambriolage
Les deux mineurs sont soupçonnés d’être impliqués dans cette tentative de cambriolage