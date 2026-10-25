Yvelines : deux adolescents de 16 ans interpellés après une tentative de cambriolage à L’Étang-la-Ville

Les faits se sont déroulés vers 17 h 30, rue des Sablons. Un témoin a appelé police secours (17) pour signaler deux individus prenant la fuite à pied après avoir tenté de pénétrer par effraction dans une habitation.



Rapidement envoyée sur place, une patrouille de police a repéré puis interpellé deux adolescents de 16 ans correspondant au signalement.

