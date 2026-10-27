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Yvelines. Louveciennes : l'un des jeunes cambrioleurs était caché sous un lit...


Publié le Lundi 26 Octobre 2026 à 10:02

Deux mineurs ont été arrêtés par la police, dimanche 25 octobre, à Louveciennes (Yvelines). L’un d’eux était dissimulé sous un lit.



Illustration © DGPN
Illustration © DGPN
Les deux adolescents n’ont pas eu le temps de prendre la fuite. Dimanche, peu avant 13h30, un témoin a contacté la police après avoir aperçu deux individus escalader le mur d’une propriété à Louveciennes, dans les Yvelines.

Rapidement sur place, les policiers ont pénétré dans la maison où ils ont immédiatement interpellé un premier suspect. Le second, qui avait trouvé refuge dans une chambre, a été découvert quelques minutes plus tard, dissimulé sous un lit.

Agés de 15 et 16 ans

Les deux cambrioleurs, âgés respectivement de 15 et 16 ans, ont été interpellés pour vol par effraction. Ils ont été placés en garde à vue le temps d’expliquer aux enquêteurs leur présence dans cette habitation 


Tags : Louveciennes, Yvelines

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