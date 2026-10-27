Yvelines. Louveciennes : l'un des jeunes cambrioleurs était caché sous un lit...

Les deux adolescents n’ont pas eu le temps de prendre la fuite. Dimanche, peu avant 13h30, un témoin a contacté la police après avoir aperçu deux individus escalader le mur d’une propriété à Louveciennes, dans les Yvelines.



Rapidement sur place, les policiers ont pénétré dans la maison où ils ont immédiatement interpellé un premier suspect. Le second, qui avait trouvé refuge dans une chambre, a été découvert quelques minutes plus tard, dissimulé sous un lit.