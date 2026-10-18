Des poubelles incendiées dans cinq communes des Yvelines samedi soir : aucune interpellation

Les policiers et les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises pour des incendies de poubelles dans les Yvelines, dans la soiré&e d'hier samedi. Le premier signalement est survenu vers 20h10, rue Volta, à Limay. Un témoin rapportait qu’une quinzaine d’individus rassemblaient des poubelles dans la rue. Sur place, les équipages de la brigade anticriminalité (BAC) et de police secours ont constaté qu’une poubelle était entièrement détruite. Les pompiers ont éteint le feu, dont l’origine reste indéterminée. Le secteur était calme.



Quelques minutes plus tard, à 20h19, une autre poubelle a brûlé sur la voie publique, rue Charles-Gounod, à Mantes-la-Jolie. Les sapeurs-pompiers ont également procédé à son extinction.