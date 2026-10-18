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Des poubelles incendiées dans cinq communes des Yvelines samedi soir : aucune interpellation


Publié le Dimanche 18 Octobre 2026 à 10:06

Des poubelles ont été incendiées à Limay, Mantes-la-Jolie, Plaisir, aux Mureaux et à Guyancourt, samedi 17 octobre au soir. Des tirs de mortiers ont également été signalés à Guyancourt. La police ne fait état d'aucune interpellation.



Des poubelles incendiées dans cinq communes des Yvelines samedi soir : aucune interpellation
Légende : Des poubelles ont été incendiées sur la voie publique dans plusieurs villes des Yvelines - Illustration © Adobe Stock 

Les policiers et les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises pour des incendies de poubelles dans les Yvelines, dans la soiré&e d'hier samedi. Le premier signalement est survenu vers 20h10, rue Volta, à Limay. Un témoin rapportait qu’une quinzaine d’individus rassemblaient des poubelles dans la rue. Sur place, les équipages de la brigade anticriminalité (BAC) et de police secours ont constaté qu’une poubelle était entièrement détruite. Les pompiers ont éteint le feu, dont l’origine reste indéterminée. Le secteur était calme.

Quelques minutes plus tard, à 20h19, une autre poubelle a brûlé sur la voie publique, rue Charles-Gounod, à Mantes-la-Jolie. Les sapeurs-pompiers ont également procédé à son extinction.

Deux interventions dans la même rue aux Mureaux

À Plaisir, vers 21h05, une habitante a signalé que des poubelles avaient été regroupées sur la chaussée et incendiées, place Ina-Nudel. À leur arrivée, policiers et pompiers ont constaté qu’une poubelle avait brûlé au milieu du parking. L’origine du sinistre n’a pas été déterminée.

Aux Mureaux, la rue Pierre-Brossolette a connu deux interventions, à 21h45 puis à 23h32. À chaque fois, une poubelle a été entièrement détruite par les flammes. Des équipages de police secours et de la BAC se sont rendus sur place, ainsi que les pompiers.

Tirs de mortiers à Guyancourt

Enfin, à Guyancourt, vers 22h46, un témoin a signalé un feu de poubelle accompagné de tirs de mortiers d'artifivce à proximité, dans le secteur Beethoven. Les policiers de la BAC ont constaté qu’un conteneur était entièrement brûlé. L’origine de l’incendie reste indéterminée.

Ces faits, qui n'ont amené à aucune interpellation pour le moment, sont à rapprocher des violences urbaines qui ont secoué de nombreuses villes de l'hexagone, ce samedi, en marge des manifestations lycéennes et contre la vie chère. 


Tags : violences urbaines, Yvelines

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