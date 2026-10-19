Yvelines : ivre et poursuivi par la police, il roule à 200 km/h sur l’A13 entre Epône, Bonnières et Mantes

Légende : Le conducteur de l'Audi a tenté d'échapper aux policiers après un refus d'obtempérer. Il a fini sa course dans un chemin de terre - Illustration © Pexels
Les faits remontent au mercredi 14 octobre. Ce jour-là, vers 4h30 du matin, une Audi A3 Sportback lancée à très vive allure dépasse un équipage de la brigade anticriminalité sur l’autoroute A13 à hauteur d’Épône (Yvelines), en direction de la province. Contraint de ralentir dans une zone de travaux à Guerville, son conducteur refuse de s’arrêter malgré les injonctions des policiers.
L’automobiliste poursuit sa route à une vitesse relevée de 200 km/h, avant d’emprunter la sortie n° 14, à Bonnières-sur-Seine, pour reprendre l’autoroute en direction de Paris. Il sort ensuite à Mantes-la-Ville, où les policiers le perdent de vue sur le boulevard Roger-Salengro.
L’automobiliste poursuit sa route à une vitesse relevée de 200 km/h, avant d’emprunter la sortie n° 14, à Bonnières-sur-Seine, pour reprendre l’autoroute en direction de Paris. Il sort ensuite à Mantes-la-Ville, où les policiers le perdent de vue sur le boulevard Roger-Salengro.
Un dernier détour par un chemin de terre
La voiture est rapidement repérée à Buchelay. Un dispositif d’interception est alors mis en place au rond-point de Soindres, à Magnanville. Arrivé une nouvelle fois à une vitesse excessive, le conducteur emprunte un chemin de terre à la vue des policiers pour tenter de les éviter.
Il est immobilise finalement son véhicule et en sort les mains en l’air, tout comme son passager de 33 ans. Selon les éléments communiqués par la police, les deux hommes présentaient des signes d’ivresse manifeste.
Placé en garde à vue, le conducteur, âgé de 24 ans, reconnait les faits. Son passager assure ne conserver aucun souvenir des événements. Ce dernier est remis en liberté à l’issue de sa garde à vue.
Il est immobilise finalement son véhicule et en sort les mains en l’air, tout comme son passager de 33 ans. Selon les éléments communiqués par la police, les deux hommes présentaient des signes d’ivresse manifeste.
Placé en garde à vue, le conducteur, âgé de 24 ans, reconnait les faits. Son passager assure ne conserver aucun souvenir des événements. Ce dernier est remis en liberté à l’issue de sa garde à vue.
Prison avec sursis
Le conducteur a été déféré au tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Poursuivi pour refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, excès de vitesse d’au moins 50 km/h et conduite en état d’ivresse, il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, avant d’être remis en liberté.