Yvelines : ivre et poursuivi par la police, il roule à 200 km/h sur l’A13 entre Epône, Bonnières et Mantes

Un automobiliste de 24 ans a été condamné à quatre mois de prison avec sursis après une fuite sur l’A13 et dans le Mantois, mercredi 14 octobre. Il avait tenté d’échapper aux policiers jusque sur un chemin de terre.

Publié le Lundi 19 Octobre 2026 à 10:54