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Mantes-la-Jolie : la Ville fait l’objet d’un contrôle de l’Agence française anticorruption


Publié le Vendredi 16 Octobre 2026 à 13:26

L’Agence française anticorruption va examiner les dispositifs de prévention de la commune des Yvelines. La municipalité annonce sa « pleine coopération ».



Mantes-la-Jolie : la Ville fait l’objet d’un contrôle de l’Agence française anticorruption
Légende : L'hôtel de ville de Mantes-la-Jolie 

La Ville de Mantes-la-Jolie annonce avoir récemment été informée du lancement d’un contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA). Selon un communiqué municipal, cet examen vise à évaluer l’existence, la qualité et l’efficacité des mesures prises par la commune pour prévenir et détecter les atteintes à la probité.

Les informations demandées par l’Agence portent, selon les sujets examinés, sur les trois à cinq dernières années. Le communiqué ne précise ni le calendrier du contrôle ni les domaines de gestion concernés.

La municipalité s’engage à suivre les recommandations

La Ville assure apporter sa « pleine coopération à l’équipe de contrôle » et s’engage dès à présent à mettre en œuvre les recommandations qui pourraient être formulées à l’issue de cet examen. La direction générale des services pilote la réponse de la collectivité.

La municipalité rappelle, dans son communiqué, que l’AFA conduit régulièrement ce type de contrôle auprès des collectivités territoriales. Ce service de l’État, placé auprès des ministres de la Justice et du Budget, accompagne les acteurs publics et privés dans la prévention de la corruption et contrôle la qualité de leurs dispositifs.

Aucune conclusion ni irrégularité n’est annoncée à ce stade dans le document transmis par la Ville.


Tags : anticorruption, Mantes-la-Jolie, Yvelines

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