Mantes-la-Jolie : la Ville fait l’objet d’un contrôle de l’Agence française anticorruption

La Ville assure apporter sa « pleine coopération à l’équipe de contrôle » et s’engage dès à présent à mettre en œuvre les recommandations qui pourraient être formulées à l’issue de cet examen. La direction générale des services pilote la réponse de la collectivité.



La municipalité rappelle, dans son communiqué, que l’AFA conduit régulièrement ce type de contrôle auprès des collectivités territoriales. Ce service de l’État, placé auprès des ministres de la Justice et du Budget, accompagne les acteurs publics et privés dans la prévention de la corruption et contrôle la qualité de leurs dispositifs.



Aucune conclusion ni irrégularité n’est annoncée à ce stade dans le document transmis par la Ville.