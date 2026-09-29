Carrières-sous-Poissy : trois ans de prison ferme après avoir traîné un policier municipal sur trente mètres

Les investigations ont été confiées à la DCT 78 (Division de la criminalité territoriale). Identifié comme le propriétaire de la Toyota, le suspect, âgé de 23 ans, s’est présenté le 24 septembre au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine, où il a été placé en garde à vue. Son véhicule a été retrouvé et placé sous scellés.



Lors de son audition, il a nié les outrages et la tentative d’homicide qui lui étaient reprochés. Il a en revanche reconnu le refus d’obtempérer et les dégradations sur les véhicules, expliquant avoir agi par peur des policiers municipaux.



Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles puis jugé en comparution immédiate, il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont trois ans ferme, avec mandat de dépôt.

