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Carrières-sous-Poissy : trois ans de prison ferme après avoir traîné un policier municipal sur trente mètres


Publié le Mardi 29 Septembre 2026 à 17:15

Un automobiliste de 23 ans a été condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont trois ferme, après avoir blessé un policier municipal en prenant la fuite à Carrières-sous-Poissy (Yvelines). Il a été incarcéré à l’issue de l’audience.



L'un des agents municipaux a été trainé sur une trentaine de mètres - Illustration © Adobe Stock
L'un des agents municipaux a été trainé sur une trentaine de mètres - Illustration © Adobe Stock
Un contrôle de police s'est mal terminé dans la nuit du 23 au 24 septembre, peu après minuit, à Carrières-sous-Poissy. Quatre agents de la police municipale en patrouille avaient décidé de contrôler un groupe dont l’un des membres avait dirigé un laser lumineux vers eux. L’un des hommes a ensuite copieusement insulté les fonctionnaires en regagnant sa Toyota.

Les "municipaux" ont alors voulu procéder à un second contrôle pour l’interpeller. Alors que l'un d'eux avait le bras engagé dans l’habitacle, du côté du passager avant, le conducteur a démarré brutalement, traînant le fonctionnaire sur une trentaine de mètres.

Des coups de volant pour faire tomber le policier

Selon les éléments recueillis,  l’automobiliste a ignoré les injonctions de s’arrêter et donné plusieurs coups de volant pour faire tomber le policier, tout en se rapprochant des voitures en stationnement. La Toyota s’est finalement immobilisée face à un véhicule arrivant en sens inverse, permettant à l'agent de se dégager.

Le conducteur a alors enclenché la marche arrière et roulé sur le pied du fonctionnaire, avant de prendre la fuite en percutant plusieurs véhicules stationnés. Deux des quatre policiers municipaux se sont vu prescrire respectivement douze et deux jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Quatre ans en comparution immédiate

Les investigations ont été confiées à la DCT 78 (Division de la criminalité territoriale). Identifié comme le propriétaire de la Toyota, le suspect, âgé de 23 ans, s’est présenté le 24 septembre au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine, où il a été placé en garde à vue. Son véhicule a été retrouvé et placé sous scellés.

Lors de son audition, il a nié les outrages et la tentative d’homicide qui lui étaient reprochés. Il a en revanche reconnu le refus d’obtempérer et les dégradations sur les véhicules, expliquant avoir agi par peur des policiers municipaux.

Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles puis jugé en comparution immédiate, il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont trois ans ferme, avec mandat de dépôt.
 



Tags : Carrières-sous-Poissy, faits divers, Yvelines

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