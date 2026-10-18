Yvelines : des policiers visés par des tirs de mortiers, huit jeunes interpellés dans un bus à Versailles

Publié le Dimanche 18 Octobre 2026 à 10:31

Un groupe d’une vingtaine d’individus cagoulés s’en est pris aux policiers samedi soir dans le quartier Jussieu, à Versailles (Yvelines). Huit jeunes de 14 à 19 ans ont été interpellés.