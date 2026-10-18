Yvelines : des policiers visés par des tirs de mortiers, huit jeunes interpellés dans un bus à Versailles

Légende : Les forces de l'ordre ont riposté à l'aide de leur armement collectif - Illustration © Adobe Stock
Des barricades de palettes et de matelas, des jets de projectiles et des tirs de mortiers : les policiers sont intervenus dans un climat tendu, samedi 17 octobre vers 22 heures, chemin de Fausse-Repose, dans le quartier Jussieu à Versailles. Selon les éléments relatés par la police, une vingtaine d’individus vêtus de noir, cagoulés et armés de bâtons étaient regroupés sur place.
Pris pour cible, les premiers équipages ont reçu l’appui de renforts de police-secours, de la brigade anticriminalité et d’une unité cynophile. Les policiers ont fait usage de leur armement collectif pour disperser le groupe, sans précision sur les moyens employés.
Pris pour cible, les premiers équipages ont reçu l’appui de renforts de police-secours, de la brigade anticriminalité et d’une unité cynophile. Les policiers ont fait usage de leur armement collectif pour disperser le groupe, sans précision sur les moyens employés.
Cinq mineurs et trois majeurs en garde à vue
Les forces de l'ordre ont ensuite poursuivi leur intervention à pied dans le quartier. Ils ont de nouveau essuyé des jets de projectiles, provenant cette fois d’appartements, selon la police.
Des membres du groupe se sont dirigés vers la résidence du Grand Cercle, puis vers un arrêt de bus. Ils sont montés dans un véhicule en direction du château de Versailles, à bord duquel les policiers ont interpellé huit jeunes. D’après la même source, ceux-ci avaient été repérés et formellement reconnus grâce aux caméras du centre de supervision urbain (CSU).
Les suspects interpellés sont cinq mineurs âgés de 14 à 17 ans et trois majeurs, deux de 18 ans et un de 19 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour être entendus sur les faits.
Des membres du groupe se sont dirigés vers la résidence du Grand Cercle, puis vers un arrêt de bus. Ils sont montés dans un véhicule en direction du château de Versailles, à bord duquel les policiers ont interpellé huit jeunes. D’après la même source, ceux-ci avaient été repérés et formellement reconnus grâce aux caméras du centre de supervision urbain (CSU).
Les suspects interpellés sont cinq mineurs âgés de 14 à 17 ans et trois majeurs, deux de 18 ans et un de 19 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour être entendus sur les faits.