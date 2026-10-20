Yvelines : cinq adolescents soupçonnés de vouloir s’attaquer au centre commercial Vélizy 2

Des groupes soupçonnés de préparer des dégradations et des pillages dans des boutiques du centre commercial Vélizy 2 ont mobilisé les forces de l’ordre, lundi 19 octobre. Selon une source policière, la direction du centre avait signalé, vers 12h30, que plusieurs groupes s’organisaient pour venir y commettre ces actes.
Des policiers de la compagnie départementale d’intervention (CDI) ont alors été positionnés aux abords de la zone commerciale. Vers 15h50, de nombreux individus vêtus de noir et portant des cagoules se sont dirigés vers les différentes entrées du centre commercial.
Des policiers de la compagnie départementale d’intervention (CDI) ont alors été positionnés aux abords de la zone commerciale. Vers 15h50, de nombreux individus vêtus de noir et portant des cagoules se sont dirigés vers les différentes entrées du centre commercial.
Des policiers aux accès stratégiques
Cinq adolescents ont été interpellés dans le cadre de cette intervention pour tentative de dégradations et de vols en réunion. Il s’agit de deux garçons de 15 ans et de trois autres âgés de 16 ans.
Des renforts départementaux et locaux, ainsi que des équipages venus de Plaisir et de Saint-Quentin-en-Yvelines, ont été déployés à des endroits stratégiques du centre. On ignore si des dégradations ou des vols ont effectivement été constatés, ni les suites données aux interpellations.
Des renforts départementaux et locaux, ainsi que des équipages venus de Plaisir et de Saint-Quentin-en-Yvelines, ont été déployés à des endroits stratégiques du centre. On ignore si des dégradations ou des vols ont effectivement été constatés, ni les suites données aux interpellations.