Yvelines : cinq adolescents soupçonnés de vouloir s’attaquer au centre commercial Vélizy 2

Cinq adolescents ont été interpellés dans le cadre de cette intervention pour tentative de dégradations et de vols en réunion. Il s’agit de deux garçons de 15 ans et de trois autres âgés de 16 ans.



Des renforts départementaux et locaux, ainsi que des équipages venus de Plaisir et de Saint-Quentin-en-Yvelines, ont été déployés à des endroits stratégiques du centre. On ignore si des dégradations ou des vols ont effectivement été constatés, ni les suites données aux interpellations.