Yvelines. Rodéo sauvage et refus d'obtempérer aux Mureaux : un homme de 20 ans en garde à vue

Une opération de lutte contre les rodéos sauvages a été organisée, samedi 8 avril, aux Mureaux (Yvelines). Elle s’est traduite par des contrôles routiers entre 16 h et 17 h et l'interpellation d'un homme de 20 ans, qui a refusé d'obtempérer après avoir été repéré par les policiers en train de faire un rodéo.



Au guidon d'un scooter, le jeune homme circulait sans casque et son deux-roues était dépourvu de plaque d'immatriculation.Lors du contrôle, il s'est avéré que le scooter n'était pas assuré.



Le mis en cause a été placé en garde à vue.