Yvelines : les cigarettes de contrebande arrivaient en valise dans les foyers

Publié le Lundi 19 Octobre 2026 à 17:50

Une enquête partie de Mantes-la-Jolie a permis de remonter un circuit de revente de cigarettes dans des résidences sociales. Deux hommes de 50 et 56 ans ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis.