Yvelines : les cigarettes de contrebande arrivaient en valise dans les foyers

Légende : Les cartocuhes de cigarettes en provenance du Sénégal étaient revendues sous le manteau dans les foyers des Yvelines - Illustration © Pixabay
Des valises de voyage pour transporter les cigarettes, des chambres et un parking pour dissimuler les stocks : les policiers ont mis au jour un circuit d’approvisionnement de vendeurs à la sauvette dans les Yvelines. Ouverte en septembre 2025, l’enquête trouve son origine dans les observations de la Brigade anti-criminalité de Mantes-la-Jolie, confrontée à des ventes sur une dalle commerciale puis sur le parking d’un foyer Coallia.
Guidés par les caméras de surveillance du centre de supervision urbain, les policiers surveillent les allées et venues et saisissent des cigarettes destinées à réapprovisionner les vendeurs. Les investigations, poursuivies par le groupe financier du service local de police judiciaire, sous la direction du parquet de Versailles, puis par la BSI 78, permettent d’identifier un livreur présumé de 50 ans.
Guidés par les caméras de surveillance du centre de supervision urbain, les policiers surveillent les allées et venues et saisissent des cigarettes destinées à réapprovisionner les vendeurs. Les investigations, poursuivies par le groupe financier du service local de police judiciaire, sous la direction du parquet de Versailles, puis par la BSI 78, permettent d’identifier un livreur présumé de 50 ans.
Interpellé avec 676 paquets dans sa voiture
L’homme est soupçonné d’apporter des cartouches dans des valises sous cellophane, remises à l’intérieur du foyer. La géolocalisation de sa Peugeot 807 relève 41 passages, entre mars et mai 2026, dans des résidences sociales ou à leurs abords, à Mantes-la-Jolie, aux Mureaux, à Élancourt, mais aussi à Courbevoie et à Arpajon.
Le 16 octobre au soir, les enquêteurs de la BSI 78, épaulés par la BAC d’Élancourt, le prennent en filature. Il est interpellé sans incident sur la D58 à Élancourt, à environ 300 mètres du foyer Adoma vers lequel il se dirige. Dans son véhicule, les policiers découvrent 676 paquets de Marlboro, répartis dans une valise et un sac.
Le lendemain, deux autres hommes, âgés de 55 et 56 ans, sont interpellés devant le foyer Coallia de Mantes-la-Jolie. Dans la chambre du premier, les policiers saisissent 86 paquets, 860 euros et un cahier manuscrit. Le second détient 49 paquets. Il revendique également les 142 cartouches découvertes dans la chambre qu’il partage avec deux autres résidents.
Le 16 octobre au soir, les enquêteurs de la BSI 78, épaulés par la BAC d’Élancourt, le prennent en filature. Il est interpellé sans incident sur la D58 à Élancourt, à environ 300 mètres du foyer Adoma vers lequel il se dirige. Dans son véhicule, les policiers découvrent 676 paquets de Marlboro, répartis dans une valise et un sac.
Le lendemain, deux autres hommes, âgés de 55 et 56 ans, sont interpellés devant le foyer Coallia de Mantes-la-Jolie. Dans la chambre du premier, les policiers saisissent 86 paquets, 860 euros et un cahier manuscrit. Le second détient 49 paquets. Il revendique également les 142 cartouches découvertes dans la chambre qu’il partage avec deux autres résidents.
Des achats auprès de voyageurs revenant du Sénégal
En garde à vue, le quinquagénaire interpellé à Élancourt reconnaît acheter chaque semaine des cartouches à des voyageurs revenant du Sénégal, puis les revendre dans des foyers. L’homme de 55 ans reconnaît lui acheter les cigarettes livrées en valise pour les revendre sur place. Celui de 56 ans admet également la revente, tout en contestant le rôle de coordinateur que lui prêtent les enquêteurs.
À l’issue des gardes à vue, les hommes de 50 et 56 ans ont été condamnés à trois mois d’emprisonnement avec sursis simple. La procédure visant l’homme de 55 ans a été classée sans suite.
À l’issue des gardes à vue, les hommes de 50 et 56 ans ont été condamnés à trois mois d’emprisonnement avec sursis simple. La procédure visant l’homme de 55 ans a été classée sans suite.