Yvelines. Les agresseurs d’un jeune de 16 ans interpellés à Carrières-sur-Seine

Contacté par la victime via le 17, un équipage de police secours s’est rendu sur place et a pris en charge le jeune homme afin de rechercher les auteurs. Ces derniers ont été repérés au niveau de la cité des Petits Bois à Carrières-sur-Seine. A ce moment-là, les policiers ont été pris à partie par plusieurs jeunes qui ont lancé des projectiles dans leur direction.



Les forces de l’ordre ont dû riposter en faisant usage de deux grenades lacrymogènes pour les disperser. Les auteurs présumés de l’agression ont été quant à eux interpellés pour violences avec arme et placés en garde à vue.