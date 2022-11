Yvelines. Le pseudo "agent secret" accusé de trois vols à main armée chez des commerçants

Depuis un peu plus d'un mois, les magasins du centre commercial Pariwest à Maurepas faisaient l'objet d'une discrète surveillance policière. Il s'agissait pour les hommes du groupe d'atteinte aux biens du commissariat de Trappes, de parvenir à interpeller le ou les auteurs de trois braquages commis, sous la menace d'un couteau, chez des commerçants les 11 et 27 octobre et le 4 novembre.



Lors de cette surveillance, les policiers ont été amenés à s'intéresser à un homme au comportement suspect (« il semblait surveiller des magasins », relate une source policière) et dont le signalement correspondait au malfaiteur recherché. Alors qu'il quittait les lieux, le suspect a été contrôlé et sur lui un couteau dissimulé dans une manche a été découvert. Il a été interpellé pour port d'arme prohibé et placé en garde à vue.



La perquisition de son domicile à Maurepas a permis de trouver des vêtements que le présumé braqueur portait au moment des braquages.