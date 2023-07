Yvelines. Le cambrioleur d’une boulangerie arrêté cette nuit à Coignières

Un des auteurs d’un vol par effraction chez un commerçant de Coignières (Yvelines) a été interpellé en flagrant délit dans la nuit ce samedi 8 juillet.



Le commissariat d’Élancourt a été avisé vers 3h30 qu’un cambriolage était en cours dans une boulangerie située boulevard des Arpents.



Des policiers se sont rendus sur les lieux et ont constaté à leur arrivée la présence à l’intérieur de la boutique de deux individus dont un s’est empressé de se débarrasser d’une caisse et d’outils en les jetant à terre avant de prendre la fuite en courant.



L’un des cambrioleurs a réussi à s’enfuir, son complice a été rattrapé et interpellé sur le boulevard des Arpents. Il a été placé en garde à vue pour vol par effraction en réunion.