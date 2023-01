Yvelines. Filmés en train de forcer la porte d'un pavillon à Conflans-Sainte-Honorine

Les auteurs d'une tentative de cambriolage ont été interpellés par la brigade anti-criminalité (BAC) au cours de la nuit du vendredi 13 au samedi 14 janvier, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Les policiers ont été avisés peu après minuit que des individus avaient tenté de s'introduire par effraction dans un pavillon, rue Saint-Maurice.



Les suspects ont été filmés par le système de vidéo-surveillance en train de forcer la porte d'entrée. Ils ont pu être formellement identifiés grâce aux images fournies par le propriétaire des lieux. Les mis en cause, âgés de 29 et 17 ans, ont été interpellés. Le plus jeune s'est rebellé et a insulté les forces de l'ordre.



Tous deux ont été placés en garde à vue.