Yvelines. Disparition inquiétante de Coralie, 16 ans : la jeune fille a été retrouvée

Un appel à témoins pour disparition inquiétante a été lancé aujourd’hui jeudi par le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Il concerne une jeune fille de 16 ans, Coralie Bourdillat, dont la disparition est signalée depuis lundi 11 mars à Montesson. « Elle pourrait se trouver dans le secteur de Conflans-Sainte-Honorine », suggère l’appel à témoin.L’adolescente, de corpulence normale, a les cheveux châtains clairs courts, les yeux verts et mesure 1,70 m.Elle était vêtue d’un pantalon de ski gris/bleu et d’un chapeau noir au moment de sa disparition.Toute personne disposant d’informations à propos de cette jeune fille est invitée à contacter le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au : 01 39 10 91 22 ou au 01 71 51 90 05 . L’adolescente a été retrouvée dans la soirée de ce jeudi 14 mars, annonce sans plus d’informations le commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye.