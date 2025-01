Yvelines. Deux jeunes Parisiens interpellés lors d'une tentative de cambriolage à Chatou

Les enquêteurs du groupe cambriolage de Saint-Germain-en-Laye ont approfondi l’enquête, établissant un lien entre les suspects et deux autres tentatives de vol par effraction, survenues respectivement à Noisy-le-Roi le 31 décembre 2024 et à Buc le matin même du 1ᵉʳ janvier 2025. Les lignes téléphoniques des deux suspects, ainsi que les images de vidéosurveillance, ont permis de les identifier et de confirmer leur implication.



Âgés de 18 et 19 ans, les deux suspects, domiciliés dans le 12ᵉ arrondissement de Paris, étaient déjà défavorablement connus pour des faits similaires. Lors des auditions, l’un d'eux a nié toute implication, tandis que le second a reconnu sa présence lors de la tentative de cambriolage à Chatou, tout en minimisant son rôle dans les autres affaires.