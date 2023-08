Yvelines. Bloqué par un camion poubelle à Mantes-la-Jolie, un automobiliste tire et blesse à la tête un éboueur

L'automobiliste irascible sort alors une arme de poing (un pistolet à grenailles) et tire un coup de feu en direction de l'un des employés. Ce dernier, âgé de 36 ans, est touché légèrement au niveau du crâne. Il est pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit à l'hôpital. Le tireur, quant à lui, parvient à prendre la fuite.



Les témoins de la scène ont eu la présence d'esprit de relever le numéro d'immatriculation du SUV et le transmettent aux policiers appelés sur les les lieux. Le véhicule en fuite et son propriétaire sont rapidement identifiés : ce dernier est domicilié à proximité, dans la rue Emile Réaubourg. L'homme est défavorablement connu des services de police, précise une source policière.