Yvelines : 70 véhicules détruits dans l'incendie de la concession BMW à Chambourcy, la piste criminelle privilégiée

Les sapeurs-pompiers ont engagé d'importants moyens pour maîtriser le sinistre et en venir à bout. Un périmètre de sécurité a été mis en place, incluant la route de Mantes (axe Saint-Germain-en-Laye - Orgeval) qui a été coupée dans les deux sens. Elle restera fermée à la circulation jusqu'en fin de journée.



Le directeur du service départemental d'incendie et de secours (Sdis78) est venu sur place pour suivre l'évolution de la situation.



Une enquête a été ouverte par le commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Les premiers éléments à disposition des enquêteurs permettent de privilégier la piste criminelle.



Plus d'infos à venir