Vendredi 4 septembre 2026 : les 5 infos du jour

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Un automobiliste de 35 ans a percuté deux voitures en stationnement rue Hoizey, au Havre (Seine-Maritime), avant que son véhicule ne se retourne sur le toit. Indemne, il conduisait malgré la suspension de son permis, avec une alcoolémie équivalente à 1,64 g par litre de sang et un dépistage positif aux stupéfiants. Il a également déclaré avoir pris la voiture à l’insu de sa conjointe.Deux équipes de jeunes roulottiers ont été interpellées à quelques heures d’intervalle dans la nuit de jeudi à vendredi à Rouen (Seine-Maritime). Deux adolescents de 16 ans ont d’abord été surpris quai Gaston-Boulet, puis deux autres, âgés de 15 et 17 ans, rue Malherbe. Dans les deux affaires, les véhicules ciblés n’étaient pas verrouillés.Après plus de trois mois de fermeture, la piscine Camille-Muffat de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) accueillera de nouveau le public dès samedi 5 septembre. L’Agence régionale de santé a donné son feu vert après les travaux, contrôles et analyses réalisés depuis la chute d’un morceau de revêtement mural en mai.Des travaux de réfection de la chaussée vont entraîner dix-neuf nuits de fermeture de la RN31 à hauteur de Vascœuil (Eure), du 7 septembre au 2 octobre. La circulation sera interrompue entre 20 heures et 6 heures entre le giratoire de Martainville-Épreville et Vascœuil, avec une déviation par les routes départementales.Info publiée jeudi 3 septembre. Mathieu Lefèvre est attendu ce vendredi après-midi au musée des Impressionnismes de Giverny (Eure) à l’occasion du World Giverny Forum. Cette 8e édition réunit environ 1 000 dirigeants économiques et institutionnels autour des enjeux de développement durable, de compétitivité et de souveraineté.