Seine-Maritime : des personnes âgées auraient payé jusqu’à 60 000 € de vin, sept prévenus poursuivis

Une vaste enquête menée par la police nationale à Rouen vise la société Sodoyer Et Fils, basée à Elbeuf (Seine-Maritime). Plusieurs de ses clients, domiciliés en Seine-Maritime et à Versailles (Yvelines), affirment avoir acheté des bouteilles de vin à des tarifs particulièrement élevés dans le cadre de démarchages à domicile.
300 000 euros de préjudice
Treize personnes âgées ou vulnérables ont déposé plainte. Les faits présumés s’étendraient sur une période de dix ans, entre 2016 et 2026. Les différentes procédures ont été regroupées à Rouen, où les enquêteurs évaluent à 300 000 euros le préjudice total lié aux abus de faiblesse présumés. Une seule victime aurait passé pour près de 60 000 euros de commandes, détaille ce vendredi après-midi le parquet de Rouen, dans un communiqué à la presse.
Le travail des policiers rouennais, mené sous l’autorité du parquet, a permis d’identifier sept suspects. Tous ont été interpellés et devront comparaître devant le tribunal correctionnel le vendredi 12 février 2027.
Le travail des policiers rouennais, mené sous l’autorité du parquet, a permis d’identifier sept suspects. Tous ont été interpellés et devront comparaître devant le tribunal correctionnel le vendredi 12 février 2027.
Le gérant placé sous contrôle judiciaire
Le gérant de la société a été déféré jeudi 3 septembre. Il est poursuivi pour abus de faiblesse dans le cadre d’un démarchage à domicile et abus de biens sociaux. Dans l’attente de son procès, le juge des libertés et de la détention l’a placé sous contrôle judiciaire.
Il est notamment interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale. Il ne peut pas davantage exercer une activité dans le commerce.
Quatre vendeurs sont, pour leur part, convoqués devant la justice pour abus de faiblesse lors de démarchages à domicile. Le fils du gérant et une autre personne de son entourage devront également répondre de recel d’abus de biens sociaux.
À ce stade de la procédure, les sept mis en cause restent présumés innocents.
Il est notamment interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale. Il ne peut pas davantage exercer une activité dans le commerce.
Quatre vendeurs sont, pour leur part, convoqués devant la justice pour abus de faiblesse lors de démarchages à domicile. Le fils du gérant et une autre personne de son entourage devront également répondre de recel d’abus de biens sociaux.
À ce stade de la procédure, les sept mis en cause restent présumés innocents.