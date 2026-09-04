Seine-Maritime : des personnes âgées auraient payé jusqu’à 60 000 € de vin, sept prévenus poursuivis

Le gérant de la société a été déféré jeudi 3 septembre. Il est poursuivi pour abus de faiblesse dans le cadre d’un démarchage à domicile et abus de biens sociaux. Dans l’attente de son procès, le juge des libertés et de la détention l’a placé sous contrôle judiciaire.



Il est notamment interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale. Il ne peut pas davantage exercer une activité dans le commerce.



Quatre vendeurs sont, pour leur part, convoqués devant la justice pour abus de faiblesse lors de démarchages à domicile. Le fils du gérant et une autre personne de son entourage devront également répondre de recel d’abus de biens sociaux.



À ce stade de la procédure, les sept mis en cause restent présumés innocents.