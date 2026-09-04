Eure : la RN31 fermée la nuit pendant près d’un mois à Vascœuil

Les automobilistes circulant sur la RN31 devront modifier leur itinéraire durant plusieurs semaines. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) annonce qu’elle va engager des travaux d’entretien de la chaussée à hauteur de Vascœuil, dans l’Eure.
Le chantier se déroulera uniquement la nuit, du lundi 7 septembre à 20 heures au vendredi 2 octobre à 6 heures. Il concernera les deux sens de circulation, entre les points repères 0+300 et 1+950.
Le chantier se déroulera uniquement la nuit, du lundi 7 septembre à 20 heures au vendredi 2 octobre à 6 heures. Il concernera les deux sens de circulation, entre les points repères 0+300 et 1+950.
Une déviation par les routes départementales
Pour permettre l’intervention des équipes, la RN31 sera fermée entre le giratoire de Martainville-Épreville et Vascœuil, de 20 heures à 6 heures. Cette mesure s’appliquera durant dix-neuf nuits.
Une déviation sera mise en place par les routes départementales 13, 6014 et 1, avant de rejoindre la RN31. La Dirno précise que le calendrier pourra évoluer en fonction des conditions météorologiques.
Les conducteurs sont invités à ralentir à l’approche du chantier et à respecter la signalisation temporaire ainsi que les distances de sécurité.
Une déviation sera mise en place par les routes départementales 13, 6014 et 1, avant de rejoindre la RN31. La Dirno précise que le calendrier pourra évoluer en fonction des conditions météorologiques.
Les conducteurs sont invités à ralentir à l’approche du chantier et à respecter la signalisation temporaire ainsi que les distances de sécurité.
Dans la même rubrique