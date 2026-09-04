Eure : la RN31 fermée la nuit pendant près d’un mois à Vascœuil

Pour permettre l’intervention des équipes, la RN31 sera fermée entre le giratoire de Martainville-Épreville et Vascœuil, de 20 heures à 6 heures. Cette mesure s’appliquera durant dix-neuf nuits.



Une déviation sera mise en place par les routes départementales 13, 6014 et 1, avant de rejoindre la RN31. La Dirno précise que le calendrier pourra évoluer en fonction des conditions météorologiques.



Les conducteurs sont invités à ralentir à l’approche du chantier et à respecter la signalisation temporaire ainsi que les distances de sécurité.