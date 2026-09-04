Rouen : une première vente aux enchères queer au profit du Refuge

L’un des hangars des quais bas de la rive droite de Rouen prendra les couleurs de l’arc-en-ciel, samedi 10 octobre. La Fondation Le Refuge y organisera la première vente aux enchères queer de Normandie, avec des œuvres d’artistes locaux et de nombreux lots offerts par des commerçants.



La soirée, gratuite et ouverte à tous, proposera également une fanfare, plusieurs drag-shows et un DJ set. La participation aux enchères ne sera pas obligatoire. Les fonds recueillis aideront la fondation, qui héberge et accompagne les jeunes LGBT+ âgés de 18 à 25 ans en rupture familiale.