 

Rouen : une première vente aux enchères queer au profit du Refuge


Une soirée mêlant enchères, drag-show et musique sera organisée samedi 10 octobre à Rouen. Les bénéfices permettront de soutenir les jeunes LGBT+ accompagnés par la Fondation Le Refuge.


Publié le Vendredi 4 Septembre 2026 à 10:23


Illustration Le refuge
Illustration Le refuge
L’un des hangars des quais bas de la rive droite de Rouen prendra les couleurs de l’arc-en-ciel, samedi 10 octobre. La Fondation Le Refuge y organisera la première vente aux enchères queer de Normandie, avec des œuvres d’artistes locaux et de nombreux lots offerts par des commerçants.

La soirée, gratuite et ouverte à tous, proposera également une fanfare, plusieurs drag-shows et un DJ set. La participation aux enchères ne sera pas obligatoire. Les fonds recueillis aideront la fondation, qui héberge et accompagne les jeunes LGBT+ âgés de 18 à 25 ans en rupture familiale.

Les informations pratiques
* Samedi 10 octobre 2026, à partir de 18 heures
* L’Entrepôt Food Hall, 5, quai de Boisguilbert à Rouen
* 18 heures : fanfare Le Champ des six reines
* 19 heures : drag-show avec Plexy Glam et Ô Gyne
* 20 heures : vente aux enchères animée par Maître Axel Zatta
* 22 heures : second drag-show
* 22 h 30 : DJ set avec Victor Bouteiller
* Entrée gratuite, restauration et bar sur place
* Plus d'Informations : le-refuge.org⁠


Tags : Le refuge, Rouen, Seine-Maritime, vente aux enchères

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