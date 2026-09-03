 

Eure : une conductrice de 21 ans tuée dans une collision avec un poids lourd près d’Évreux


Une jeune femme a perdu la vie ce jeudi matin sur la RD 613, l’axe reliant Évreux à Lisieux. Sa voiture et un camion transportant du bois se sont percutés de face à hauteur de Claville.


Publié le Jeudi 3 Septembre 2026 à 14:28


Douze sapeurs-pompiers d'Evreux, Caugé et Le Neubourg ont été engagés sur cette intervention qui a coûté la vie à une jeune femme - Illustration © infonormandie
Douze sapeurs-pompiers d'Evreux, Caugé et Le Neubourg ont été engagés sur cette intervention qui a coûté la vie à une jeune femme - Illustration © infonormandie
Le drame s’est produit vers 7 h 40, dans des circonstances que l’enquête devra déterminer. À la suite du violent choc frontal, la conductrice de la voiture, âgée de 21 ans, s’est retrouvée incarcérée dans l’habitacle.

Dégagée par les sapeurs-pompiers, la jeune femme n’a pas pu être réanimée. Son décès a été constaté sur place par le médecin du SMUR.

Le chauffeur du camion indemne mais choqué

Le conducteur du poids lourd, un homme de 41 ans, est sorti indemne de l’accident. Fortement choqué, il n’a toutefois pas été transporté à l’hôpital.

Douze sapeurs-pompiers des centres de secours d’Évreux, Caugé et du Neubourg ont notamment été mobilisés. La circulation, particulièrement dense à cette heure sur cet axe, a été perturbée pendant l’intervention. Un alternat a été instauré le temps des opérations de secours.

Les gendarmes ont effectué les constatations et ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes de la collision.




Tags : accident, Claville, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers

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