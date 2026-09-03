Eure : une conductrice de 21 ans tuée dans une collision avec un poids lourd près d’Évreux

Une jeune femme a perdu la vie ce jeudi matin sur la RD 613, l’axe reliant Évreux à Lisieux. Sa voiture et un camion transportant du bois se sont percutés de face à hauteur de Claville.

Publié le Jeudi 3 Septembre 2026 à 14:28