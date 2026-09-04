Voiture sur le toit au Havre : le conducteur était alcoolisé, positif aux stupéfiants et sans permis

Un automobiliste de 35 ans a été interpellé après avoir percuté deux voitures en stationnement, jeudi soir au Havre. Il conduisait avec un permis suspendu et aurait pris le véhicule à l’insu de sa conjointe.

Publié le Vendredi 4 Septembre 2026 à 12:22