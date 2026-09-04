Voiture sur le toit au Havre : le conducteur était alcoolisé, positif aux stupéfiants et sans permis

Un spectaculaire accident s’est produit vers 23 heures, rue Hoizey, au Havre (Seine-Maritime). Après avoir heurté deux véhicules en stationnement, une voiture s’est retournée sur le toit.
À leur arrivée, les policiers et les sapeurs-pompiers ont constaté d’importants dégâts. Le train arrière de la première voiture percutée était hors d’usage, tandis que le flanc gauche et la lunette arrière de la seconde avaient été détruits.
À leur arrivée, les policiers et les sapeurs-pompiers ont constaté d’importants dégâts. Le train arrière de la première voiture percutée était hors d’usage, tandis que le flanc gauche et la lunette arrière de la seconde avaient été détruits.
Il voulait ramasser son téléphone
Indemne, le conducteur a été examiné sur place par les secours. Il a expliqué avoir perdu le contrôle de sa voiture en tentant de récupérer son téléphone, tombé sur le plancher du côté passager.
L’homme a également déclaré aux policiers avoir pris la voiture à l’insu de sa conjointe. Les vérifications ont par ailleurs révélé qu’il conduisait malgré la suspension de son permis.
Le dépistage salivaire pratiqué sur place s’est révélé positif aux stupéfiants. Une analyse devra toutefois confirmer ce premier résultat.
L’homme a également déclaré aux policiers avoir pris la voiture à l’insu de sa conjointe. Les vérifications ont par ailleurs révélé qu’il conduisait malgré la suspension de son permis.
Le dépistage salivaire pratiqué sur place s’est révélé positif aux stupéfiants. Une analyse devra toutefois confirmer ce premier résultat.
1,64 g d'acool dans le sang
Le contrôle réalisé à l’hôtel de police a établi une alcoolémie de 0,82 mg par litre d’air expiré, soit environ 1,64 g d’alcool par litre de sang. Un taux largement supérieur au seuil délictuel fixé à 0,40 mg/l d’air expiré.
Le Havrais de 35 ans a été interpellé. Son placement en garde à vue a été différé, le temps que son état soit compatible avec la mesure.
Il doit être entendu pour vol de véhicule, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants et conduite malgré la suspension de son permis. Les trois voitures endommagées ont été évacuées.
Le Havrais de 35 ans a été interpellé. Son placement en garde à vue a été différé, le temps que son état soit compatible avec la mesure.
Il doit être entendu pour vol de véhicule, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants et conduite malgré la suspension de son permis. Les trois voitures endommagées ont été évacuées.